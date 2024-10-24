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"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

01:16 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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كتب - مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره النادي الأهلي اليوم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" في دولة الإمارات.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، اللمسات الأخيرة على تشكيل الفريق، استعداداً لمباراة الأهلي اليوم.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد ومحمود بنتايك.

خط الوسط: زياد كمال، عبد الله السعيد وناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، كونراد ميشلاك وسيف الجزيري.

والجدير بالذكر أن الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق بيراميدز، في مباراة الدور قبل النهائي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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