5 صور من جلسة أحمد سليمان وشيكابالا قبل مباراة نهائي السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خاصة مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمود عبد الرازق شيكابالا، قبل مران الفريق الختامي اليوم، استعداداً لمباراة نهائي السوبر المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الأهلي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، المقام في دولة الإمارات.

وظهر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رفقة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، على ملعب "محمد بن زايد"، الذي سيستضيف نهائي السوبر.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى نهائي، كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز في الدور قبل النهائي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

🏹🚀 جلسة خاصة بين أحمد سليمان وقائد الزمالك شيكابالا قبل نهائي السوبر المصري من قلب ستاد محمد بن زايد#ONTime_Sports pic.twitter.com/BsMKD6IH2I — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2024

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