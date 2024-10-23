5 صور من اجتماع الخطيب مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، لتحفيزهم قبل مباراة السوبر المصري غداً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره نادي الزمالك غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد"، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، في الدور نصف النهائي.

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