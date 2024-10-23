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أسف واعتذار.. الزمالك يصدر بيانًا جديدًا بخصوص أزمة ثلاثي الفريق في الإمارات

11:37 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    أحمد سليمان وشيكابالا 1
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    أحمد سليمان وشيكابالا قبل المران
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    أحمد سليمان ومحمود عبد الرازق شيكابالا
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    أحمد سليمان وشيكابالا
  • عرض 21 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 21 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 21 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 21 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 21 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 21 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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كتبت - نهى خورشيد

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً مساء اليوم الأربعاء، للإعتذار إلى السلطات الإماراتية بشأن ما بدر من ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على خلفية مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء بيان الزمالك كالأتي: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً وجميع أجهزتها، كما يؤكد مجلس الإدارة على احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامه لجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به".

وأضاف:"كما يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق وأننا نُكِن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والاحترام لاسيما وأن جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لم تدخر جهداً لتسهيل وتيسير عمل البعثة، وأن أعضاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحيادية وأن جميع أجهزة الدولة من تاريخ وصول بعثة الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الأجهزة المعنية وتذليل كافة العقبات ولم تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وتابع البيان:"يؤكد نادي الزمالك ومجلس إدارته أنه وانطلاقاً من أواصر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً واحتراماً لتعهداتها يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوبر المصري احتراماً وتقديراً للجهود المبذولة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتصميماً منهم على إنجاح هذه النسخة من البطولة تحت رعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأجهزتها المعنية قاموا على تنظيم البطولة الحالية والبطولات السابقة بأقصى درجات الاحترافية مطابقة للمعايير الدولية من الناحية التنظيمية وجودة الملاعب وحسن وكرم الضيافة والتي ليست بغريبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وواصل:"وفي ذات السياق ينفي مجلس إدارة نادي الزمالك رئيساً وأعضاءً أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي تصريح نُسب لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو أبعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محرره فقط".

وأتم:"كما يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة".

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