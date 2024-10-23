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مصدر يكشف دور اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة في أزمة ثلاثي الزمالك

11:15 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتبت - نهى خورشيد

تحدث مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن دور وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في أزمة ثلاثي الفارس الأبيض بالإمارات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي": " وزير الشباب والرياضة، وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم، على تواصل مستمر مع إدارة الزمالك لمتابعة تطورات أزمة اللاعبين، ويبذلون جهوداً لتقديم الدعم للنادي".

وأضاف: "الأمور تسير في الطريق الصحيح، ونحن نتلقى دعماً من الجهات المعنية لحل الأزمة".

الزمالك وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم أزمة ثلاثي الزمالك أزمة لاعبى الزمالك
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