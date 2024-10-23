هل تم قبول التماس الزمالك بتقديم موعد محاكمة الـ 3 لاعبين ؟.. مصدر يرد

مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم من قبل إدارة القلعة البيضاء، بشأن جلسة ثلاثي الفريق في إطار واقعة مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر المصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي حتى هذه اللحظة لم يتم الموافقة على الالتماس المقدم من الزمالك لتقديم موعد محاكمة الثلاثي غدا بدلا من يوم ٢٩ أكتوبر.

وأضاف المصدر أن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رفض الالتماس من المحكمة، مشيراً أن هناك محاولات من قبل الإدارة والسفارة المصرية لتقريب الأمور والوصول إلى حل.