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هل تم قبول التماس الزمالك بتقديم موعد محاكمة الـ 3 لاعبين ؟.. مصدر يرد

11:09 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 31 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    ثلاثي الزمالك في الجلسة
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    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (3)
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 31 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (5)
  • عرض 31 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (4)
  • عرض 31 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (1)
  • عرض 31 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (2)
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مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم من قبل إدارة القلعة البيضاء، بشأن جلسة ثلاثي الفريق في إطار واقعة مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر المصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي حتى هذه اللحظة لم يتم الموافقة على الالتماس المقدم من الزمالك لتقديم موعد محاكمة الثلاثي غدا بدلا من يوم ٢٩ أكتوبر.

وأضاف المصدر أن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رفض الالتماس من المحكمة، مشيراً أن هناك محاولات من قبل الإدارة والسفارة المصرية لتقريب الأمور والوصول إلى حل.

نادي الزمالك نهائي السوبر المصري السفارة المصرية محاكمة لاعبين الزمالك حبس لاعبي الزمالك
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