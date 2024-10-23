4 صور من تحرك لاعبو الأهلي لخوض المران الختامي قبل مباراة نهائي السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المران الختامي اليوم، استعداداً لملاقاة نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عدد من الصور للاعبي الفريق، خلال التحرك من فندق الإقامة لخوض المران الختامي، على ستاد محمد بن زايد الذي ستقام عليه المباراة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك غداً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي السوبر المصري، بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، في مباراة نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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