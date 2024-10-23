"منفصلين عن الأزمة".. مصدر يكشف آخر استعدادات الزمالك لنهائي السوبر ضد الأهلي
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كتبت - نهى خورشيد
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري.
وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "نحن نغلق على أنفسنا بشكل جيد ونركز على الاستعدادات لمباراة الأهلي".
وأضاف:"جميع اللاعبين يركزون تماماً وبعيدون عن أي شيء قد يؤثر على أدائهم في المباراة".
وأتم حديثه قائلا:" كما أننا نفصل تماماً بين أزمة اللاعبين و التحضيرات للمواجهة القادمة".
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