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"منفصلين عن الأزمة".. مصدر يكشف آخر استعدادات الزمالك لنهائي السوبر ضد الأهلي

10:48 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 24 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 24 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 24 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 24 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 24 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 24 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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كتبت - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "نحن نغلق على أنفسنا بشكل جيد ونركز على الاستعدادات لمباراة الأهلي".

وأضاف:"جميع اللاعبين يركزون تماماً وبعيدون عن أي شيء قد يؤثر على أدائهم في المباراة".

وأتم حديثه قائلا:" كما أننا نفصل تماماً بين أزمة اللاعبين و التحضيرات للمواجهة القادمة".

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