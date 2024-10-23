هل سيناقش رحيله وبقاءه في الأهلي إذا خسر السوبر؟.. كولر يرد

كتب - يوسف محمد:

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أنه لم يتم مناقشة أمر رحيله، حال خسارة نهائي بطولة السوبر المصري، المقرر إقامته غداً أمام نادي الزمالك.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم يكن هناك أي حديث بخصوص مكسب أو خسارة أي من الألقاب التي يخوضها الفريق، في بداية الموسم".

وأضاف: "أنا كمدرب وقبل كدة حتى وانا لاعب، كنت بلعب دايماً على المكسب وعايز اكسب كل مباراة، وكنت بحارب وانا لاعب في المباريات من أول صفارة الحكم حتى نهاية المباراة لتحقيق الفوز".

وتابع: "اللاعب لديه ميزة يمكنه الآن أن ينهي المباراة بكرة واحدة، لكن حالياً أنا كمدرب معنديش الحاجة دي ولكن أنا كمدرب بحضر لاعبتي بشكل كويس ومميز كفريق".

وأكمل: "اللاعبين يعلمون، بأنهم سيحققون الفوز عندما يلعبون كمجموعة ولكن اللعب الفردي سيبعدنا بشكل كامل عن هدفنا ومش هنكسب بالطريقة دي".

واختتم كولر تصريحاته: "أنا متأكد في النهاية، إن الجودة والخبرة اللي عند لعبتنا، كافي تماماً إننا نحقق الانتصار غداً".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك غداً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد".

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