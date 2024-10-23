مصراوي يكشف طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كتب - أحمد عبد الباسط:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها غداً.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غداً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بدولة الإمارات.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة الحكام استقرت على تولي الحكم الدولي أمين عمر مهمة إدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثانٍ وحكماً رابعاً أحمد الغندور، وعلى الفار محمد معروف ويساعده محمود عاشور.

ويذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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