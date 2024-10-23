"في عيد ميلاد صديقة".. أول تعليق من أحمد سليمان على صورته المثيرة للجدل

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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الصور التي انتشرت له خلال الساعات القليلة الماضية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال تواجده رفقة مجموعة من أصدقائه.

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للتوضيح الصورة المنتشرة من بعض اللجان الإلكترونية للكابتن أحمد سليمان في عيد ميلاد صديقة في مكان شهير في الساحل الشمالي من سنة".

وأضاف: "ولا نعلم سبب تداولها الأن وما القصد من تسريبه للأسف وصلنا لمرحلة سيئة في الكذب و التشويه ولجان إلكترونية مدفوعة الأجر".

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