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"بعد انتهاء المران".. مصدر يكشف تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي

09:41 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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كتب - مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك غداً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

وتقام المباراة غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، اللمسات النهائية على تشكيل الفريق لمواجهة نهائي السوبر غداً، خلال المران الختامي للفريق.

وأوضح مصدر لمصراوي، التشكيل المتوقع للنادي الأهللي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم ويحيي عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

وحال عدم الجاهزية الكاملة لعمر كمال عبدالواحد، سيتم الدفع بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن علي أن يتواجد كوكا في مركز الوسط المدافع.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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