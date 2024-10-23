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الكشف عن الزي الرسمي للزمالك في مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي

08:44 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (10)
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (2)
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (5)
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (9)
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (8)
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    تدريب للزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر المصري (6)
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كتب - يوسف محمد:

تقرر ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للزي البديل المكون من الطاقم الأسود الكامل، خلال مباراة الفريق في نهائي كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره النادي الأهلي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" في الإمارات.

وتم إخطار الجهاز الإداري بنادي الزمالك، بارتداء الفريق الزي الأسود بالكامل في لقاء السوبر المصري غداً.

وجاء السبب وراء ارتداء نادي الزمالك للزي الأسمر الكامل في المباراة، بعد تعارض زيه الأساسي مع طاقم النادي الأهلي، حيث أن النادي الأهلي يرتدي الشورت الأبيض، وهو ما يتعارص مع الطاقم الأساسي للزمالك.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره بيراميدز في نصف النهائي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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نادي الزمالك كأس السوبر المصري الأهلي نهائي كأس السوبر الأهلي والزمالك
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