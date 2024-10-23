"متأكد من الفوز".. أبرز تصريحات مارسيل كولر قبل مواجهة الزمالك

كتبت-هند عواد:

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمواجهة الزمالك، في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الوقت بين مباراة سيراميكا والزمالك لم يكن طويلا، لكننا على استعداد واللاعبين الذين خاضوا المباراة السابقة لم يشاركوا في تدريبات أمس، ومن المقرر أن يخوضوا تدريبات اليوم، نحن حاليا في بداية الموسم وأتمنى أن يكون الحساب في نهاية الموسم".

وأضاف: "لعبنا ضد الزمالك وتعادلنا وخسرنا بركلات الترجيح، والرياضة مكسب وخسارة، لكن نحن في الأهلي مطالبين بالفوز في كل مباراة، وما حدث حدث، يجب أن نتقبل الوضع الحالي، وبدأنا في النظر إلى الأمام، ومقتنع أننا جاهزون لمباراة غدا، ولم يحدث جلسة بيني وبين الإدارة بشأن ارتباط استمراري مع الفريق بالفوز بالبطولات الحالية".

وأتم تصريحاته: "كمدرب وكلاعب كنت قائدا للفريق، وكان هدفي في كل مباراة تحقيق الفوز بالبطولات، وكنت أحارب من بداية صافرة البداية، انت كلاعب لديك ميزة أنك في الملعب يمكنك أن تنهي المباراة بفرصة، هذه الميزة غير متوفرة لدي، لكنني أحاول أن أحضر اللاعبين، متأكد أن الخبرة والكواليتي والشغل الذي قمنا به بالتوفيق كافي للفوز بالمباراة غدا".

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