مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"هل لديك إثبات؟".. انفعال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لهذا السبب

05:21 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 6 صورة
    مارسيل كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انفعل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك، المقرر لها في الثامنة مساء غدا في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

ووجه أحد الصحفيين في المؤتمر، سؤلا إلى كولر بشأن احتياج لاعبي الفريق الصغار مثل كهربا وإمام عاشور وكوكا إلى طبيب نفسي، للتحدث معهم عن حجم النادي الأهلي.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشعر بالاستغراب عرفت هذا الحديث من أين؟، هل لديك إثبات ولقطات أن اللاعبين الذين ذكرت أسمائهم في حاجة إلى طبيب نفسي؟، ولا أي كلام وخلاص".

اقرأ أيضًا:

"تجعلني أشعر بالنعاس".. التصريحات الكاملة لجوميز قبل مواجهة الأهلي

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي انفعال مارسيل كولر في المؤتمر نهائي السوبر المصري موعد مباراة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حبس وغرامة.. تعرف على عقوبات القانون الإماراتي بعد تسريب صور لاعبي الزمالك

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو