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"مش جايين نحل مشاكل".. أبرز تصريحات محمد الشناوي قبل مواجهة الزمالك

05:19 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

محمد الشناوي

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كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك في الثامنة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحضر لكل مباراة بشكل جيد، ونعرف قيمة المباراة ضد الزمالك، تكون مباراة مختلفة وحضرنا له بشكل جيد، المباراة مع الزمالك تكون صعبة لكننا في النادي الأهلي، عندما تنتهي المباراة نفكر في التالية، ونسينا المباريات السابقة ونعطي كل فريق احترامه".

وأضاف: "حاليا لدينا مباراة "ومش جايين نحل مشاكل"، ولا نتحدث في مشاكل، نحن هنا للحديث عن مباراة الزمالك واللاعبين تعرف قيمة ونظام الأهلي ولا أحد يخرج عن النص، ورسالتي للجماهير أن يكونوا في الاستاد، نكون سعداء عندما يكون الملعب ممتلئ".

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