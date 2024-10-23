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بعد اتهامهم.. ما عقوبة ثلاثي الزمالك طبقا لقانون العقوبات الإماراتي؟ (صور)

04:55 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 18 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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كتبت-هند عواد:

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز.

وحصل مصراوي على صورة من التهم الموجهة إلى ثلاثي الزمالك، وهي استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

وفي هذه الحالة، تنص المادة رقم 297 من الفصل الثالث في قانون العقوبات الإماراتي على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده".

وتضيف المادة: "فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا صاحب الجريمة ضرب".

التهم الموجهة إلى ثلاثي الزمالك_1عقوبة ثلاثي الزمالك طبقا لقانون العقوبات الإماراتي_2

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