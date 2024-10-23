لاعب الأهلي السابق يعلق على تسريب صورة لاعبي الزمالك

علق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي سابقًا على تسريب صورة لثلاثي نادي الزمالك، أثناء أولى جلسات محاكمتهم في الإمارات.

وكتب أحمد الشيخ على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقريبا الناس من كتر الضغوط بقت مش بتفرق بين الصح والغلط والتحفيل أو الشماتة، الموضوع خارج نطاق الكورة خالص، اللى سرب الصوره ده إنسان خسيس و ماعندوش دين".

يذكر أن محكمة أبوظبي الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، قضت بتأجيل أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري.