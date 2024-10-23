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أول رد فعل للزمالك على تسريب صورة اللاعبين أثناء محاكمتهم في الإمارات

03:57 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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كتب- مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع بالزمالك، موقف مجلس إدارة النادي، بعد تسريب صور لثلاثي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبدالواحد السيد، أثناء أولى جلسات محاكمتهم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بتهمة التعدي على أحد أفراد الأمن في مباراة بيراميدز.

وقال المصدر: "هناك غضب كبير وحزن من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، بسبب تسريب صور اللاعبين من الجلسة".

وقررت سلطات المحكمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تأجيل قضية ثلاثي الزمالك، بشأن التعدي على أفراد الأمن، مع استمرار حبسهم.

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