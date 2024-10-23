كتب- مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع بالزمالك، موقف مجلس إدارة النادي، بعد تسريب صور لثلاثي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبدالواحد السيد، أثناء أولى جلسات محاكمتهم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بتهمة التعدي على أحد أفراد الأمن في مباراة بيراميدز.

وقال المصدر: "هناك غضب كبير وحزن من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، بسبب تسريب صور اللاعبين من الجلسة".

وقررت سلطات المحكمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تأجيل قضية ثلاثي الزمالك، بشأن التعدي على أفراد الأمن، مع استمرار حبسهم.

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