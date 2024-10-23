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قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الأهلي

03:50 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

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كتب- محمد خيري:

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

وأكد المصدر، أن إدارة الزمالك أرسلت للشركة المنظمة، طلب المدير الفني وتمت الموافقة على تأجيله.

جدير بالذكر، أن هناك حالة من الحزن تخيم على بعثة الزمالك في الإمارات، بعدما قررت المحكمة استمرار حبس الثلاثي عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بتهمة التعدي على منظمي ملعب آل نهيان، في مواجهة بيراميدز الماضية، تأجيل القضية ليوم 29 أكتوبر الجاري.

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