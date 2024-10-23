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تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري (صور وفيديوهات)

03:43 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    الأهلي يفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك 2014_4
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    الأهلي والزمالك السوبر المصري 2008_1
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    الأهلي والزمالك السوبر المصري 2022_3
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    الزمالك يفوز بالسوبر المصري 2016_5
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    الزمالك يفوز بالسوبر المصري 2020_6
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كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال، في الثامنة مساء غدا الخميس، على ملعب ستاد محمد بن زايد.

ويعتبر هذا اللقاء التاسع الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، إذ التقى الثنائي في 8 مرات سابقة، فاز الأهلي في 4 مواجهات خلال الوقت الأصلي للمباراة ومباراتين بركلات الترجيح، فيما فاز الزمالك في نهائيين فقط على حساب الأهلي، بركلات الترجيح.

وجاءت تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري كالآتي:

نسخة 2003، الأهلي 0-0 الزمالك، وانتهت ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 لصالح الأهلي

نسخة 2008، الأهلي 2-0 الزمالك

نسخة 2014، الأهلي 0-0 الزمالك، وانتهت ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الأهلي

نسخة 2015، الأهلي 3-2 الزمالك

نسخة 2016، الأهلي 0-0 الزمالك، وانتهت ركلات الترجيح بنتيجة 1-3 لصالح الزمالك

نسخة 2019، الأهلي 3-2 الزمالك

نسخة 2020، الأهلي 0-0 الزمالك، وانتهت ركلات الترجيح بنتيجة 3-4 لصالح الزمالك

نسخة 2022، الأهلي 2-0 الزمالك

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