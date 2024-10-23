ننشر نص قرار المحكمة بشأن استمرار حبس ثلاثي الزمالك (صورة)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بتأجيل أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري.

جاء قرار المحكمة، باستمرار حبس ثلاثي الزمالك على سبيل القضية حتى موعد الجلسة المقرر عقدها في 29 أكتوبر الجاري. لسماح دفاع المتهمين بتصوير أوراق الدعوي.

وأحالت نيابة أبوظبي الكلية بدولة الإمارات، المتهمين " دونجا و مصطفي شلبي وعبد الواحد السيد" فى الدعوى التى حملت رقم 2337 لسنة 2024، جزئي مركز شرطة الشعبية، إلى محكمة أبو ظبي.

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