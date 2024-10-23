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ننشر نص قرار المحكمة بشأن استمرار حبس ثلاثي الزمالك (صورة)

02:30 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 15 صورة
    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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كتب- محمد خيري:

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بتأجيل أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري.

جاء قرار المحكمة، باستمرار حبس ثلاثي الزمالك على سبيل القضية حتى موعد الجلسة المقرر عقدها في 29 أكتوبر الجاري. لسماح دفاع المتهمين بتصوير أوراق الدعوي.

وأحالت نيابة أبوظبي الكلية بدولة الإمارات، المتهمين " دونجا و مصطفي شلبي وعبد الواحد السيد" فى الدعوى التى حملت رقم 2337 لسنة 2024، جزئي مركز شرطة الشعبية، إلى محكمة أبو ظبي.

نص قرار المحكمة في قضية ثلاثي الزمالك

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