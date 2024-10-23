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أول رد من الزمالك على استمرار حبس ثلاثي الفريق

01:09 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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كتب- محمد خيري:

وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة إلى الفريق الكروي الأول قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر غدا الخميس.

وجاءت رسالة أحمد سالم، بالتزامن مع قرار استمرار حبس ثلاثي الزمالك، عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وتأجيل محاكمتهم إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، على خلفية الاعتداء على منظمي المباراة الماضية أمام بيراميدز.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السوبر يا زمالك".

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غدا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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