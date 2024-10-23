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"الزملكاوي بس اللي يعملها".. تعليق ناري من ميدو بعد تجديد حبس ثلاثي الزمالك

12:46 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية إلى لاعبي الزمالك، قبل مواجهة الأهلي في نهائي الكأس غدا، بعد تأجيل محاكمة ثلاثي الفريق إلى يوم 29 أكتوبر الجاري، واستمرار حبسهم.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إلى لاعبي الزمالك لازم تفوزوا بالبطولة دي..لازم يبقى عندكم هدف واحد بس قدام عينيكم الفوز بالسوبر المصري وإهداء الكأس لزمايلكم اللي بيمروا بظرف صعب".

أضاف: "وقت الشدة بيبان معدن الرجال، وكل الزمالكاوية عندهم ثقة كبيرة فيكم انكم هتقاتلوا في الملعب علشان تثبتوا للعالم العربي كله أن ولاد الزمالك معاهم دكتوراه في كيفية التعامل مع المواقف الصعبة".

وأتم تصريحاته: "إن شاء الله السوبر المصرى زملكاوي".

وقرر القضاء الإماراتي استمرار حبس ثلاثي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، على خلفية أزمة الاعتداء على أفراد أمن تنظيم مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

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