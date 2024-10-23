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نجل شوبير الآخر كان في ملعب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. ما القصة؟

12:39 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد شوبير تيكو مع والده
  • عرض 7 صورة
    محمد شوبير تيكو من نهائي أفريقيا
  • عرض 7 صورة
    محمد شوبير تيكو ومصطفى شوبير وأكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    محمد شوبير تيكو ومصطفى شوبير
  • عرض 7 صورة
    محمد شوبير تيكو رفقة سيف زاهر وأحمد حسن
  • عرض 7 صورة
    محمد شوبير تيكو ضمن صفوف النصر
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن وجود محمد "تيكو" نجل أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال زاهر عبر برنامجه المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "تيكو ابن شوبير الثاني كان في الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا في لقاء الأهلي، وكان على مقاعد البدلاء، إذ أنه كان يعمل في نادي زد وانتقل إلى سيراميكا".

وكان محمد شوبير تيكو لاعبا ضمن صفوف نادي النصري، في موسم 2021، وبعد اعتزاله كرة القدم انضم للجهاز الفني لزد.

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نجل أحمد شوبير أحمد شوبير سيف زاهر مباراة الأهلي وسيراميكا
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