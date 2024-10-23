مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"لازم نصون العيش والملح".. أحمد الطيب يوجه رسالة إلى شوبير

11:47 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد شوبير والطيب
  • عرض 3 صورة
    أحمد الطيب وأحمد شوبير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة إلى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، بشأن برنامجه السابق على قنوات أون تايم سبورتس.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم إني زعلان منه، لكن لابد من السؤال والاطمئنان عليه، أقصد أحمد شوبير، إن شاء الله يكون بخير".

وأضاف: "لأن منذ خروجه من قنوات أون تايم سبورتس، وعبارة سلطان زمانه، أراه أو أسمع عنه في أي مكان، ياريت حد من الجواسيس يطمئنا عنه وعليه، في النهاية هو بني آدم برضه، لازم نصون العيش والملح".

اقرأ أيضًا:

استمرار حبسهم.. قرار عاجل من المحكمة بشأن ثلاثي الزمالك في الإمارات

أحمد الطيب قنوات أون تايم سبورتس أحمد شوبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لاعب بيراميدز يغادر الإمارات بشكل مفاجئ قبل مواجهة سيراميكا

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو