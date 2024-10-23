"لازم نصون العيش والملح".. أحمد الطيب يوجه رسالة إلى شوبير

كتبت-هند عواد:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة إلى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، بشأن برنامجه السابق على قنوات أون تايم سبورتس.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم إني زعلان منه، لكن لابد من السؤال والاطمئنان عليه، أقصد أحمد شوبير، إن شاء الله يكون بخير".

وأضاف: "لأن منذ خروجه من قنوات أون تايم سبورتس، وعبارة سلطان زمانه، أراه أو أسمع عنه في أي مكان، ياريت حد من الجواسيس يطمئنا عنه وعليه، في النهاية هو بني آدم برضه، لازم نصون العيش والملح".

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