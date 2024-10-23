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استمرار حبسهم.. قرار عاجل من المحكمة بشأن ثلاثي الزمالك في الإمارات

11:32 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 19 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 19 صورة
    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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كتب- محمد خيري:

قررت سلطات المحكمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تأجيل قضية ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبدالواحد السيد، بشأن التعدي على أفراد الأمن منظمي مباراة بيراميدز.

وحضر ثلاثي الزمالك، في عاجلة صباح اليوم الأربعاء، بعد تحويلهم من النيابة، وتم تاجيلها إلى يوم 29 أكتوبر، مع استمرار حبسهم في الإمارات.

وكان نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا أمس الثلاثاء، بشأن الواقعة وقال: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري، ويُثمن كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة".

وكان نادي الزمالك حقق الفوز على بيراميدز في المباراة النهائي بركلات الترجيح، وتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي البطولة، غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد.

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