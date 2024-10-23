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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح من صالة الجيم.. ولاعبو الأهلي من التدريبات

10:38 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    أفشة من تدريبات الأهلي
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    علي جبر ينشر صورته مع أوباما من تدريبات بيراميدز
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    أحمد عاطف قطة ينشر صورته مع محمد بوبو من تدريبات بيراميدز
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    عمر كمال عبدالواحد ينشر صورته من تدريبات الأهلي
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    محمد صلاح ينشر صورته من تدريبات ليفربول
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    إمام عاشور ينشر صورة من مباراة سيراميكا كليوباترا
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    محمد عواد ينشر صورته مع عبدالله السعيد
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    ناصر ماهر ينشر صورة لاحتفال لاعبو الزمالك
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    محمد صلاح ينشر صورته من صالة الجيم
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    محمد صبحي ينشر صورة من التدريبات
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر العديد من لاعبي الأهلي صورا من تدريبات الفريق اليوم استعدادا لنهائي السوبر المصري، منهم أفشة وعمر كمال عبد الواحد، فيما نشر إمام عاشور صورته من مباراة سيراميكا كليوباترا.

وشارك لاعبو بيراميدز متابعبهم، صورهم من تدريبات الفريق، ونشر أحمد عاطف "قطة" صورته مع محمد رضا بوبو، فيما نشر علي جبر صورته مع يوسف أوباما.

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا له من تدريبات الفريق وصالة الجيم، ونشر ناصر ماهر لاعب الزمالك صورا لتدريبات الفريق، فيما نشر محمد عواد حارس الأبيض صورته مع عبدالله السعيد، وكتب: "أسطورة".

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