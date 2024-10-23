ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح من صالة الجيم.. ولاعبو الأهلي من التدريبات

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

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وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر العديد من لاعبي الأهلي صورا من تدريبات الفريق اليوم استعدادا لنهائي السوبر المصري، منهم أفشة وعمر كمال عبد الواحد، فيما نشر إمام عاشور صورته من مباراة سيراميكا كليوباترا.

وشارك لاعبو بيراميدز متابعبهم، صورهم من تدريبات الفريق، ونشر أحمد عاطف "قطة" صورته مع محمد رضا بوبو، فيما نشر علي جبر صورته مع يوسف أوباما.

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا له من تدريبات الفريق وصالة الجيم، ونشر ناصر ماهر لاعب الزمالك صورا لتدريبات الفريق، فيما نشر محمد عواد حارس الأبيض صورته مع عبدالله السعيد، وكتب: "أسطورة".