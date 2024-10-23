"شعر بالإهانة".. عمرو بركات يكشف ماذا حدث في الأيام الأخيرة لإيهاب جلال

كتبت-هند عواد

كشف عمر بركات لاعب الأهلي السابق والقناة الحالي، كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي، الذي وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية.

وقال بركات في تصريحات عبر قناة النهار: "إيهاب جلال شعر بالإهانة وطلب البقاء خارج البلاد منفردًا لمدة شهر تقريبًا وكان قراره عدم العمل في مصر مرة أخرى".

وأتم عمرو بركات تصريحاته: "اندهشت من طريقة التعامل معه من جانب الاتحاد المصري خاصةً أنه كان هناك إلحاح عليه لتدريب المنتخب، وشعرت أن اللاعبين لم تساعده".

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