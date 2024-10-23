ملف رياضة مصراوي.. تحقيق عاجل في الزمالك.. آخر تطورات قضية ثلاثي الأبيض.. وصُلح أحمد فتوح

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها تحقيق عاجل في الزمالك، وإفراج دونجا وشلبي وعبد الواحد المؤقت، وصلح أحمد فتوح في واقعة القتل الخطأ.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الثلاثاء:

بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟

أعلن مصطفى رمضان، أحمد الموكلين بالدفاع عن لاعب الزمالك أحمد فتوح، قبول أسرة الضحية أحمد الشوبكي بالتصالح الرسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تحقيق عاجل.. أول قرار من الزمالك بعد أزمة ثلاثي الفريق

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الفريق ضد بيراميدز، في السوبر المصري للأبطال، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي

كشف أمين صندوق نادي الزمالك، حسام المندوه، موقف مجلس الإدارة الأخير بشأن خوض مباراة نهائي كأس السوبر المحلي أمام الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"إفراج مؤقت".. مصراوي يكشف آخر تطورات قضية ثلاثي الزمالك في الإمارات

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية ثلاثي الزمالك بالاعتداء على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة مسؤولين بالنادي بعد واقعة التعدي بالإمارات

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة مسؤولين داخل النادي، بعد واقعة التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المقام في الإمارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إحالة ثلاثي الزمالك للمحاكمة العاجلة في الإمارات

قررت السلطات الإماراتية، تحويل ثلاثي الزمالك، إلى المحاكمة العاجلة، بسبب تعديهم على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"جنسيتين ولقبت بمحمد صلاح السيدات".. 30 صورة لرحلة احتراف سامية آدم لاعبة منتخب مصر (صور وفيديو)

في بالو ألتو إحدى مدن مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ولدت لاعبة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها في تاريخ كرة القدم النسائية، ولُقبت بمحمد صلاح السيدات، بعدما ارتدت قمصان أشهر أندية العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ثلاثي الزمالك تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات .. ماذا تقول تشريعات الإمارات حول الواقعة؟

يمثل عبد الواحد السيد مدير الكرة لنادي الزمالك وثنائي الفريق نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي للمحاكمة في الإمارات غدًا الأربعاء بسبب أزمة مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اتهم عبدالواحد بالبلطجة وهاجم لبيب.. مرتضى منصور يعتذر عن تجاوزات الزمالك

قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اعتذاره لدولة الإمارات، وشعبها، على تجاوزات بعض لاعبي الزمالك خلال مواجهة بيراميدز الماضية في السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إحداهم مع مرتضى منصور.. أزمات في حياة عبد الواحد السيد قبل واقعة الإمارات (صور وفيديو)

تعرض حارس الزمالك الأسبق ومدير الكرة الحالي، عبد الواحد السيد، لأزمة في دولة الإمارات، بعد اتهامه بالتعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا