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تحقيق عاجل.. أول قرار من الزمالك بعد أزمة ثلاثي الفريق

11:08 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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كتبت-هند عواد:
أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الفريق ضد بيراميدز، في السوبر المصري للأبطال، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ويخضع ثلاثي الزمالك نبيل دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، للمحاكمة صباح غدا الأربعاء، في الإمارات، بتهمة التعدي على أحد أفراد الأمن في لقاء بيراميدز.

وقال الزمالك في بيان رسمي، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يؤكد على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف: "مجلس الإدارة يُثمن كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة، ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون".

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