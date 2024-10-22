بحضور الخطيب.. 20 صور ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

وحرص رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على حضور المران لمساندة لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك.

وكان قد تأهل المارد الأحمر إلى المباراة النهائية، عقب تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر في لقاء الدور نصف النهائي.