مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بحضور الخطيب.. 20 صور ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

09:52 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

وحرص رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، على حضور المران لمساندة لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك.

وكان قد تأهل المارد الأحمر إلى المباراة النهائية، عقب تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر في لقاء الدور نصف النهائي.

استعداد الأهلي لمواجهة الزمالك مران الأهلي ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي نهائي كأس السوبر المصري مباراة الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك استاد محمد بن زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"جوزيه عنفني وسجلت في الزمالك".. حكاية القبض على لاعب الأهلي قبل قمة 2005 (صور وفيديو)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو