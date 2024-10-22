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الزمالك يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي

09:09 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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كتب - محمد القرش:

كشف أمين صندوق نادي الزمالك، حسام المندوه، موقف مجلس الإدارة الأخير بشأن خوض مباراة نهائي كأس السوبر المحلي أمام الأهلي.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "النهاردة كان فيه تحقيق في النيابة والموضوع أُحيل إلى المحكمة غدا، السفارة المصرية عاملة مجهود كبير والمعاملة طيبة جدا من الإمارات".

وأضاف: "ما حدث بعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز هي (شدة ملعب) وغير مقصودة تماما، وعلاقتنا بدولة الإمارات كبيرة ونؤكد على الأخوة بيننا".

وواصل "قدمنا اعتذار للإمارات عما حدث ولم نعلن الانسحاب من المباراة النهائية، وكل ما في الأمر أننا كنا ندرس الوضع لأن الأزمة خدت من وقتنا وتفكيرنا كتير".

وتابع: "عمرنا ما جينا الإمارات ورجعنا زعلانين، معانا محامين زملكاوية سواء مصريين أو إماراتيين، وغدا هنكون في المحكمة لإنهاء الأزمة".

واختتم أمين صندوق الزمالك: "الزمالك جاهز بإذن الله لنهائي السوبر المصري أمام الأهلي".

وكان قد تعرض الزمالك لأزمة في مباراة بيراميدز، بعد تعدي الثلاثي، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، على أحد أفراد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي المقامة في دولة الإمارات.

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