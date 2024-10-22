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استعدادا للأهلي.. كواليس تدريبات الزمالك اليوم

08:03 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تدريبات الزمالك

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كتب - محمد القرش:

شهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم الثلاثاء، إقامة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز محاضرة فنية مع اللاعبين في مقر فندق الإقامة بأبوظبي.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية التي شهدتها مباراة بيراميدز والفوز عن طريق ركلات الترجيح 5-4 في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتطرق البرتغالي جوزيه جوميز للحديث عن بعض الجوانب الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره الأهلي يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر المحلي.

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