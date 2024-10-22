تحت أنظار سليمان.. جوميز يجتمع بلاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر

كتبت-هند عواد:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية مران اليوم، الذي أٌقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت.

وهنأ جوميز اللاعبين على الفوز في مباراة بيراميدز والتأهل إلى نهائي السوبر، مشددا على صعوبة لقاء الأهلي، وطالبهم بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز.

وشدد جوميز على ضرورة العمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية، للاستعداد إلى مباراة الأهلي، وأكد على ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي.

وحضر أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة مران الفريق وجلسة جوميز، وتحدث مع اللاعبين، مؤكدا ثقته في قدرتهم على تحقيق اللقب.

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