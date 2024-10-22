إيقاف حارس الأهلي السابق 4 أشهر لهذا السبب

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي غزل المحلة، عبر الحساب الرسمي له على "فيسبوك"، إيقاف محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي السابق، لمدة 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه.

وأخطرت لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي غزل المحلة قرارها بشأن الشكوى المقدمة ضد الزنفلي.

وجاء قرار اللجنة بإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه مصري، بسبب توقيعه لناديين في آن واحد.

وبعد انتهاء إعارة الزنفلي إلى النادي الأهلي، عاد إلى الداخلية، ووقع على عقود انتقاله إلى نادي حرس الحدود.

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