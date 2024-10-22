"تسيب واضح".. أحمد بلال يعلق على أزمة ثلاثي الزمالك

كتبت-هند عواد:

علق أحمد بلال لاعب الأهلي الأسبق، على أزمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والذين يخضعون للمحاكمة في الإمارات، صباح غدا، بعد الاشتباك مع أحد أفراد الأمن بعد لقاء بيراميدز.

وكتب بلال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "موضوع أزمة لاعبي الزمالك، مفيهوش ضحك ولا تريقة ولا هزار، دي أزمة حقيقية، بغض النظر عن أن في غلط كبير حصل منهم وتجاوز".

وأضاف: "ولازم نادي الزمالك نفسه يكون له رد فعل قاسي، لأن واضح من تعامل اللاعبين أنه في تسيب واضح، بس حقيقي الأمر مينفعش يبقى فيه تريقة ولا استهزاء، ربنا معاهم ويخرجوا بالسلامة، وبعدين لينا كلام".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة مسؤولين بالنادي بعد واقعة التعدي