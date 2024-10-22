مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة مسؤولين بالنادي بعد واقعة التعدي بالإمارات

06:12 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مراسل - مصراوي:

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة مسؤولين داخل النادي، بعد واقعة التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المقام في الإمارات.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن مجلس الزمالك يفكر في إقالة الثنائي، عبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي.

وجاءت تلك الأزمة بعد تعدي ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، على أحد منظمي بطولة كأس مصر في مباراة بيراميدز.

ويتم احتجاز الثلاثي في أحد أقسام الإمارات منذ الساعة التاسعة صباح أمس الاثنين.

اقرأ أيضًا:

"ليس بيراميدز بقرار مباشر".. شوبير يكشف الموقف حال انسحاب الزمالك من السوبر

حتحوت يكشف مقر محاكمة ثلاثي الزمالك

الزمالك أحمد سالم عبد الواحد السيد مصكفى شلبي أزمة ثلاثي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"إفراج مؤقت".. مصراوي يكشف آخر تطورات قضية ثلاثي الزمالك في الإمارات

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو