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بينهم شيكابالا وإمام عاشور.. 15 صورة لنجوم الأهلي والزمالك دعموا أحمد فتوح في أزمته

04:28 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    أحمد فتوح
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
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    الفنان أحمد فتحي يحتفل بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي
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    أحمد فتوح في نادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 14 صورة
    رسالة من عبدالله جمعة إلى أحمد فتوح
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    إمام عاشور يدعم أحمد فتوح
  • عرض 14 صورة
    وفد الزمالك يقدم واجب العزاء في ضحية حادث أحمد فتوح (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو الزمالك يدعمون أحمد فتوح
  • عرض 14 صورة
    لاعبو الزمالك يدعمون أحمد فتوح
  • عرض 14 صورة
    مشجعة الزمالك تدعم أحمد فتوح
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 14 صورة
    أحمد فتوح
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قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في قضية الدهس، ليوم 16 نوفمبر، مع استمرار إخلاء سبيله.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وحرص عدد من اللاعبين سواء من الزمالك أو الأهلي، على دعم أحمد فتوح، بداية من محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الأبيض، إلى إمام عاشور لاعب فريق الأهلي وزميله في الفريق حسين الشحات.

وعاد أحمد فتوح عقب خروجه بكفالة من المحكمة الشهر الماضي، إلى التدريبات مباشرة مع فريق الزمالك، وشارك في مباراة ودية أمام إيسترن كومباني، ولكن لم يشارك في أي مواجهة رسمية حتى الآن.

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