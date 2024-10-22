قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في قضية الدهس، ليوم 16 نوفمبر، مع استمرار إخلاء سبيله.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وحرص عدد من اللاعبين سواء من الزمالك أو الأهلي، على دعم أحمد فتوح، بداية من محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الأبيض، إلى إمام عاشور لاعب فريق الأهلي وزميله في الفريق حسين الشحات.

وعاد أحمد فتوح عقب خروجه بكفالة من المحكمة الشهر الماضي، إلى التدريبات مباشرة مع فريق الزمالك، وشارك في مباراة ودية أمام إيسترن كومباني، ولكن لم يشارك في أي مواجهة رسمية حتى الآن.

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