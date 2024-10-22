مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

إحالة ثلاثي الزمالك للمحاكمة العاجلة في الإمارات

04:06 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (4)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قررت السلطات الإماراتية، تحويل ثلاثي الزمالك، إلى المحاكمة العاجلة، بسبب تعديهم على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية.

وكشف مصدر مطلع، أن النيابة قررت إحالة الثلاثي، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة إلى المحاكمة العاجلة في أبو ظبي.

وأضاف المصدر، أن غدا الأربعاء ستكون أولى جلسات الحكم، على ثلاثي الزمالك.

وكانت السلطات الإماراتية، قررت احتجاز ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، منذ أمس، لعرضهم على النيابة في تهمة التعدي على فرد أمن خلال مواجهة بيراميدز الماضية بملعب آل نهيان.

اقرأ أيضًا:

تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن أزمة ثلاثي الزمالك حتى إحالتهم للمحاكمة (صور وفيديو)

الزمالك أبو ظبي أخبار الزمالك آخر أخبار الزمالك عبد الواحد السيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينهم شيكابالا وإمام عاشور.. 15 صورة لنجوم الأهلي والزمالك دعموا أحمد فتوح في أزمته

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو