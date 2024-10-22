إحالة ثلاثي الزمالك للمحاكمة العاجلة في الإمارات

كتب- محمد خيري:

قررت السلطات الإماراتية، تحويل ثلاثي الزمالك، إلى المحاكمة العاجلة، بسبب تعديهم على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية.

وكشف مصدر مطلع، أن النيابة قررت إحالة الثلاثي، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة إلى المحاكمة العاجلة في أبو ظبي.

وأضاف المصدر، أن غدا الأربعاء ستكون أولى جلسات الحكم، على ثلاثي الزمالك.

وكانت السلطات الإماراتية، قررت احتجاز ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، منذ أمس، لعرضهم على النيابة في تهمة التعدي على فرد أمن خلال مواجهة بيراميدز الماضية بملعب آل نهيان.

اقرأ أيضًا:

تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن أزمة ثلاثي الزمالك حتى إحالتهم للمحاكمة (صور وفيديو)