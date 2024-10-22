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انتظار قرار النائب العام وموقف الانسحاب.. تطورات أزمة احتجاز ثلاثي الزمالك في أبو ظبي

03:14 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تطورات أزمة احتجاز ثلاثي الفريق، في أبو ظبي، على هامش مباراة السوبر المصري.

وقررت السلطات الإماراتية، احتجاز ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، منذ أمس، لعرضهم على النيابة في تهمة التعدي على فرد أمن خلال مواجهة بيراميدز الماضية بملعب آل نهيان.

وأوضح المصدر، أن الأزمة لم تنتهي حتى الآن، ولكن هناك مساعي لحلها بشكل نهائي.

وأضاف المصدر، أن هناك تصالح تم مع الأطراف، مع القيام بدفع "الكفالة"، ويتم الانتظار حاليا لقرار النائب العام، مع استمرار الثلاثي في النيابة حتى الآن.

وأكمل: "لا يوجد نية لدى مجلس الإدارة، للانسحاب من المباراة النهائية، والفريق سوف يخوض تدريباته بشكل طبيعي اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل".

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