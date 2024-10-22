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"بعد 48 ساعة".. أول رد فعل من اتحاد الكرة تجاه احتجاز لاعبي الزمالك في الإمارات

03:06 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
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كتب- مصراوي:

تحرك مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مساندة نادي الزمالك، في الأزمة الحالية، بدولة الإمارات، خلال المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقامت السلطات الإماراتية، باحتجاز ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، منذ أمس، لعرضهم على النيابة في تهمة التعدي على فرد أمن خلال مواجهة بيراميدز الماضية بملعب آل نهيان.

وأكد مراسل موقع "مصراوي" في أبو ظبي، أن جمال علام رئيس الاتحاد، تواصل مع حسين لبيب، رئيس الزمالك، لمعرفة تطورات الأزمة، وكيفية الحل في الوقت القليل القادم.

وأوضح المصدر، أن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، قام بزيارة بعثة الزمالك في أبو ظبي، للوصول لحلول لنهاية هذه الأزمة سريعا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي بعد غدا الخميس، في نهائي بطولة السوبر المصري، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

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