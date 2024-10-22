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"العضلة اتحركت من مكانها".. والد عمر كمال يكشف موقف نجله من اللحاق بنهائي السوبر المصري

02:45 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    عمر كمال وخالد عبد الفتاح
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    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال من مران الأهلي
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    عمر كمال وسامي قمصان
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    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال عبد الواحد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث كمال عبد الواحد والد لاعب الأهلي عمر كمال عن الإصابة التي لحقت بنجله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وموقفه من نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح كمال عبدالواحد خلال تصريحات لفضائية إي تي سي مساء الإثنين، أن نجله أخبره بأنه شعر بتحرك العضلة من مكانها بعد تسديدة فخري لاكاي ولم يستطع إكمال المباراة مع الوقت.

وأشار والد لاعب الأهلي إلى أن نجله قد يلحق بنهائي كأس السوبر المصري؛ إذ أن الإصابة مُطمئنة.

وكان عمر كمال قد غادر ملعب المباراة للإصابة بالدقيقة 69 وحلّ بدلاً منه زميله أحمد نبيل "كوكا".

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك مساء يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر.

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