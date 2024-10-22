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"والله مشوفتهاش".. حكم مباراة الزمالك وبيراميدز يُعلق على أزمة ثلاثي الأبيض خلال المباراة

02:25 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 20 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 20 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 20 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 20 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 20 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 20 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 20 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث الحكم الدولي محمد معروف عن موقفه من الاشتباكات التي وقعت خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بدور نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال معروف، خلال مداخلة هاتفية بقناة إم بي سي مصر 2 مساء أمس الإثنين:"لم أشاهدها"، فيما ردّ على هل ذكرها بتقريره عن المباراة بقوله:"والله مشوفتهاش".

السلطات الإماراتية كانت قد قررت تغريم لاعبي الزمالك نبيل دونجا ومصطفى شلبي مبلغ مالي قدره 650 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما عصر الأحد في دور نصف النهائي ببطولة السوبر بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

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محمد معروف حكم مباراة الزمالك وبيراميدز احتجاز لاعبي الزمالك الزمالك السوبر المصري
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