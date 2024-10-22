"اللاعبين رفضوا قراره".. نجم الزمالك السابق يتوقع موعد رحيل كولر عن الأهلي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن هناك العديد من الأزمات داخل معسكر النادي الأهلي بسبب رفض بعض اللاعبين لقرارات المدير الفني السويسري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بعد غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري، على استاد محمد بن زايد، في دولة الإمارات المتحدة.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية على قناة "الحدث اليوم": "كولر سيرحل عن النادي الأهلي حال خسارة بطولة السوبر المصري والمعنويات ستنخفض بين لاعبي الفريق الأحمر".

وأضاف: "لا يوجد عدالة تحكيمية وفريق سيراميكا كليوباترا، كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وكان يجب طرد أكرم توفيق".

وأكمل: "هناك قرارات يتخذها كولر، واللاعبين ترفض تنفيذها، لذلك جاء دور محمد رمضان، الذي تم تعيينه في الفترة الأخيرة مدير رياضي".

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