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أسرة وأصدقاء أحمد فتوح يدعمونه في جلسة الحكم عليه (صور)

01:29 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حرصت أسرة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح وأصدقاؤه على التواجد معه خلال جلسة الحكم عليه في قضية دهس مواطن بسيارته.

ومن المقرر أن تنطق محكمة جنايات مطروح الحكم في قضية اللاعب أحمد فتوح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر بعدما أخلت سبيله الشهر الماضي بكفالة قدرها 50 ألف جنيه بقضية دهس لشخص بالساحل الشمالي وتعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وظهر فتوح وهو يرتدي تيشيرت أسود داخل قاعة المحكمة تظهر عليه ملامح الإرهاق والتعب، بعد أن سلم نفسه لقوات الشرطة؛ تمهيدًا لحضور جلسة مُحاكمته.

وأكد مصطفي رمضان، أحد الموكلين بالدفاع عنه أن أسرة ضحية حادث الدهس "أحمد الشوبكي" عفت عن موكله وقبلت التصالح رسميًا.

ومن المقرر أن تحسم النيابة الحسبية مصير القضية بشأن الدية الشرعية.

وقال رمضان لمصراوي من أمام محكمة جنايات مطروح قبل جلسة محاكمة اللاعب: "بالفعل أسرة الشوبكي عفت عن فتوح وننتظر التصالح الرسمي أمام المحكمة".

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