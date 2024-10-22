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"خدت من الأهلي 21 مليون جنيه".. رئيس إنبي يكشف حجم مديونيات الزمالك

12:52 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي
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    أيمن الشريعي رئيس نادى إنبى
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كتب- محمد خيري:

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حجم مديونيات نادي الزمالك، من صفقة زياد كمال، الذي انتقل للأبيض في الموسم الماضي، والمبلغ الذي حصل عليه نظير انتقال حمدي فتحي للنادي الأهلي.

قال الشريعي في تصريحات على قناة المحور: "لدينا مستحقات عند الزمالك بعد فوزه بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي تقدر بمبلغ 7 مليون و350 ألف جنيه فيما يخص صفقة زياد كمال".

وأضاف: " لو الزمالك خد السوبر المصري لن نحصل على أموال، وياريت كان الكابتن حسين لبيب وضع هذا البند، البنود بيننا كانت تتعلق بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي فقط فيما يخص صفقة زياد كمال".

وعن القيمة المادية لانتقال حمدي فتحي للأهلي قال: "إنبي حصل على كله مستحقاته من الأهلي في صفقة حمدي فتحي، وحصلنا على 21 مليون جنيه من بيع اللاعب إلى الوكرة القطري".

وأتم تصريحاته: "اللي عند الأهلي مابيروحش، وهذا أمر واضح وحصلنا على الأموال كاش و هذه هي معاملة الأحمر دائما".

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أيمن الشريعي إنبي أخبار الرياضة الزمالك الأهلي
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