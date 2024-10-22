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رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل.. هل هدف أوباما بمرمى الزمالك في السوبر كان صحيحًا؟

12:32 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الجدل المُثار بخصوص إلغاء الهدف الذي سجله لاعب بيراميدز يوسف أوباما في مرمى الزمالك باللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر المصري.

وأشار فاروق في تصريحات لفضائية المحور مساء الإثنين، إلى أن قرار حكم المباراة محمود عاشور بإلغاء هدف أوباما كان صحيحًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن ركلة جزاء بيراميدز التي حصل عليها خلال المباراة كانت صحيحة.

وأشاد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بالأداء الذي ظهر به الحكام خلال منافسات دور نصف النهائي:"الأخطاء لم تكن مؤثرة والأداء جيد للغاية بشكل عام".

وردّ فاروق على إمكانية تعيين أمين عمر لقيادة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، بالإشارة إلى أن كل الحكام المتاحيين مرشحيين للمباراة ولكن لم يتخذوا أي قرار.

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