''كل دا علشان فانلة حمراء'' .. شوبير ينفعل على أزمة احتجاز لاعبي الزمالك في الإمارات

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، وانفعل بقوة على أزمة ثلاثي فريق الزمالك، واحتجازهم في دولة الإمارات، بسبب التعدي على أحد أفراد الأمن، عقب مواجهة بيراميدز الماضية في بطولة السوبر المصري.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "من امبارح والدنيا فيها هيصة ومشعللة بسبب مشكلة ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، ومعهم عبدالواحد السيد، مع أحد الأفراد مش هقول أمن، لان فيه ناس بتزعل بتقولك ده مكنش لابس أمن".

أضاف: "هو من الذكاء أن لما يحصل مشكلة المفوض أنك تقعد تدور على طريقة حل، لأن الأزمة أن فيه لاعب أو أثنين ومعاهم مسئولي حصل غلط، ومحدش يقول أنهم ما كانوش يعرفوا أن ده أمن".

أكمل: "محدش يقولي أن لاعبي الزمالك اللي لعبوا كذا مرة ما يعرفوش أن ده أمن، لأن في الإمارات ما حدش يقدر يتجول كدا في الملعب وهو مالوش شغلانة، هما مش زي عندنا".

وتابع: "عندنا ممكن تلاقي الناس في الملعب وإحنا ما نعرفش دول مين، هناك ما فيش الهزار ده، أنا شفت الفيديو بليل واستغربت جدا، من اللي حصل واللي يزعل يزعل".

وأوضح: "شفت مصطفى شلبي وهو جاي من ورا وضرب الراجل بشكل غريب، وبعدين يقولك أصله لابس أحمر، هو يا جماعة عيب حد يلبس أحمر ولا حرام؟ أنتوا عاوزين توصلونا لفين؟".

وأردف: "أنا مش بهزر يا جماعة يعني لازم نعترف بالخطأ ولازم يكون فيه إجراء رادع، عارفين المشكلة أن ده أول حادث زي ده داخل الملاعب يتاخد ضده إجراء، وهي دي المشكلة لأننا شغالين هنا باستثناء".

وأتم تصريحاته: "كنت منتظر قرارت ورد من الزمالك، وأنهم يقولوا هنعمل عقوبة وهنتخذ قرارات وننهي الأمور فورا بس ده محصلش".

اقرأ أيضا:

"أكبر قلعة؟ متعود على الانسحاب".. مدحت شلبي يفتح النار على حسين لبيب

الغندور ينهي الجدل بشأن انسحاب الزمالك من السوبر