"أكبر قلعة؟ متعود على الانسحاب".. مدحت شلبي يفتح النار على حسين لبيب

كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي مدحت شلبي، النار على حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على خلفية الأحداث الحالية، وتهديد الأبيض بالانسحاب من نهائي السوبر المصري، بسبب احتجاز ثلاثي الفريق وتحويلهم للنيابة بتهمة التعدي على أحد رجال الأمن في الملعب.

قال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "امبارح عرضنا فيديو خاص بمشادة لاعبي الزمالك مع أفراد الأمن خلال مباراة بيراميدز، وعندي رسائل لحسين لبيب، حضرتك من أسبوع قولت احنا أكبر قلعة رياضية في مصر".

أوضح: "مش مفروض أكبر قلعة رياضية في مصر كان أولى أنها تأخذ عدة قرارات بعد واقعة دونجا ومصطفى شلبي، الأول هو تقديم اعتذار رسمي وترحل اللاعبين إلى القاهرة وتوقع غرامة مالية عليهم، بدل من التويتة التي كتبها أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي".

أكمل: "حضرتك رياضي ياكابتن حسين وكنت لاعب هاند بول، لغة الانسحاب أصبحت اللغة الرسمية لمجلس الزمالك خلال الفترة الماضية، فخلال سنة من تولي إدارة النادي حضرتك هددت بالانسحاب 3 مرات".

أضاف: "حصل وانسحبت من قبل أمام الأهلي في بطولة الدوري، ولا عندكم يا كابتن حسين متعود على الانسحاب في الهاند بول، رئيس الزمالك والأهلي مفروض أنه راجل دولة".

وتابع: "تصرف مصطفى شلبي بنشر ستوري عبر موقع السوشيال ميديا لا يليق، وهذا يدل أن حضرتك يا كابتن حسين ملكش أي سيطرة على اللاعبين، فكان لابد من إصدار تعليمات بعدم التعليق عن الأزمة وعدم كتابة أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم تصريحاته: "مصطفى شلبي كان أسوأ لاعب في لقاء بيراميدز، وبعد استبداله اعترض بشكل غير لائق وهذا يدل أن الفريق يفتقد للانضباط يا كابتن حسين".

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